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На в’їзді до Лисичанська співробітники СБУ та Нацполіції виявили схованку із засобами ураження

09.07.2018 13:14

 Зі схрону, що знаходився в технологічному бетонному колодязі на глибині десять метрів, правоохоронці вилучили тридцять сім гранат ВОГ-17 та двадцять три підривачі ВМГ.

За інформацією спецслужби схованку облаштували бойовики угруповання Дрьомова у червні-липні 2014 року для здійснення диверсійної діяльності.

Фото Служба безпеки України.

Через неналежні умови зберігання та пошкодження корозією засоби ураження становили велику небезпеку. Більшу частину арсеналу вибухотехніки знищили на місці.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин та осіб, причетних до протиправної діяльності.

Служба безпеки України

 

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