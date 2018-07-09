На в’їзді до Лисичанська співробітники СБУ та Нацполіції виявили схованку із засобами ураження

Зі схрону, що знаходився в технологічному бетонному колодязі на глибині десять метрів, правоохоронці вилучили тридцять сім гранат ВОГ-17 та двадцять три підривачі ВМГ.

За інформацією спецслужби схованку облаштували бойовики угруповання Дрьомова у червні-липні 2014 року для здійснення диверсійної діяльності.

Через неналежні умови зберігання та пошкодження корозією засоби ураження становили велику небезпеку. Більшу частину арсеналу вибухотехніки знищили на місці.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин та осіб, причетних до протиправної діяльності.

Служба безпеки України