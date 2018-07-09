На в’їзді до Лисичанська співробітники СБУ та Нацполіції виявили схованку із засобами ураження

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Зі схрону, що знаходився в технологічному бетонному колодязі на глибині десять метрів, правоохоронці вилучили тридцять сім гранат ВОГ-17 та двадцять три підривачі ВМГ.
За інформацією спецслужби схованку облаштували бойовики угруповання Дрьомова у червні-липні 2014 року для здійснення диверсійної діяльності.
Через неналежні умови зберігання та пошкодження корозією засоби ураження становили велику небезпеку. Більшу частину арсеналу вибухотехніки знищили на місці.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин та осіб, причетних до протиправної діяльності.
После серьёзного обострения под Горловкой накал противостояния ожидаемо стих – начались дежурные ротации; 54-я поехала в ППД, немного помыкавшись в посадках; спала...