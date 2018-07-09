Житомирские СБУшники и ГПУ проводят обыски у руководителя винницкой налоговой

Пресс-службы силовиков пока не комментируют спецоперацию

Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на собственные источники.

Обыски в ГУ ГФС Винницкой области проводят житомирские спецслужбы. Операция проходит под процессуальным руководством ГПУ.

Напомним, что в понедельник, 9 июля, утром появилась информация об обысках в кабинете начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского.