Житомирские СБУшники и ГПУ проводят обыски у руководителя винницкой налоговой

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Пресс-службы силовиков пока не комментируют спецоперацию
Об этом сообщает Depo.Винница со ссылкой на собственные источники.
Обыски в ГУ ГФС Винницкой области проводят житомирские спецслужбы. Операция проходит под процессуальным руководством ГПУ.
Напомним, что в понедельник, 9 июля, утром появилась информация об обысках в кабинете начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского.
После серьёзного обострения под Горловкой накал противостояния ожидаемо стих – начались дежурные ротации; 54-я поехала в ППД, немного помыкавшись в посадках; спала...