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Болельщика из Великобритании обокрали в Москве на два миллиона рублей

09.07.2018 13:36

Столичная полиция задержала мужчину, который в такси похитил у болельщика из Великобритании ценности почти на два миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Рано утром 8 июля неизвестный в такси похитил у 56-летнего гражданина Великобритании наручные часы Rolex, iPhone и денежные средства. Сумма ущерба составила 1,99 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. По данным источника, подданный Великобритании приехал в Москву как болельщик на чемпионат мира по футболу. Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Разного рода происшествия с болельщиками в столице в последнее время не редкость. Так, 24 июня гражданин Саудовской Аравии встретился с неизвестным мужчиной, обещавшим ему организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград. Болельщик отдал подозреваемому 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы, после чего мужчина скрылся. Иностранный болельщик обратился в полицию. Ущерб составил 15 миллионов 696 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще один болельщик из Саудовской Аравии после стартового матча с Россией вызвал такси до гостиницы и договорился заплатить за проезд три тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы, водитель был задержан. По словам экспертов, на дорогостоящих поездках специализируются целые группы таксистов, которые используют разные тарифы для разных пассажиров в зависимости от того, насколько "дорого" выглядит клиент. // NEWSru.com

 

 

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