Возле бара в центре Москвы подрезали американского журналиста

Пострадавшим во время конфликта около бара в центре Москвы в минувшие выходные оказался американский журналист.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Гражданин США 1991 года рождения получил ножевое ранение в ходе конфликта около бара на Рочдельской улице. Он прибыл в Россию в качестве журналиста", - сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили ТАСС, что полицейские задержали мужчину, нанесшего в ходе конфликта в баре на Рочдельской улице ножевое ранение иностранцу. Иностранец сам обратился к патрулировавшим улицу полицейским и рассказал, что в баре неизвестный вступил в конфликт с ним и его другом. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь