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Турецкий рынок открылся для украинской говядины

09.07.2018 13:58

Украина и Турция согласовали ветеринарный сертификат для импорта украинской говядины в Турецкую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

" Госпотребслужба и компетентный орган Республики Турция согласовали ветеринарный сертификат здоровья для свежего, охлажденного, замороженного мяса в тушах/мяса обвалки крупного рогатого скота, предназначенной для импорта в Турцию из Украины", - говорится в сообщении украинского ведомства.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в этом году турецкие инспекторы провели аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию.

По результатам этой работы в середине мая принято решение об открытии рынка Турции для украинской говядины.

Работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию на тот момент находилась на финальной стадии. // Апостроф

 

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