У ДТП на Буковині загинула 19-річна дівчина, є травмовані

На автодорозі неподалік урочища «Чотири корчми» Хотинського району водій автомобіля марки «Audi», рухаючись у напрямку міста Чернівців, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та в’їхав у дерево.

В результаті автопригоди 19-річна пасажирка від отриманих травм померла на місці, водія з численними ушкодженнями госпіталізовано до медичної установи, повідомляє відділ комунікації поліції у Чернівецькій області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. // 0372.ua