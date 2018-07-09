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На Ровенщине погибла женщина, пытавшаяся остановить пьяного сына на тракторе

09.07.2018 14:21

30-летний житель села Заозерье с 2,97 промилле алкоголя в крови так спешил помочь товарищу вытащить авто из озера, что задавил собственную мать, которая пыталась его остановить.

В Ривненской области вечером 8 июля пьяный тракторист в собственном дворе насмерть переехал свою мать. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Трактор передним колесом переехал тело женщины / Фото rv.npu.gov.ua

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, происшествие произошло в селе Заозерье Заречненского района. 30-летний житель села Заозерье собирался трактором ехать к местному озеру, чтобы помочь товарищу вытащить авто.

Его 55-летняя мать не пускала сына, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина споткнулась и упала в тот момент, когда закрывала ворота. В это время тракторист уже начал движение и трактор передним колесом переехал женщину.

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От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Результат обследования водителя на состояние алкогольного опьянения показал 2,97 промилле.

Следственным управлением по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Следственные действия продолжаются.

 

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