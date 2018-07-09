Прокуратура підозрює директора центру соцслужб у недбалості, що призвела до загибелі дитини

«Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2017 року до центру звернувся громадянин із заявою щодо вилучення з родини його сестри двох малолітніх дітей 6 та 3 років. Чоловік розповів, що батько родини систематично б’є дітей», - повідомив керівник місцевої прокуратури Олександр Фільчаков.



Однак, за даними слідства, перевірку директор центру організувала лише «на папері». Фактично ж помешкання проблемної родини відповідні фахівці не відвідували. При цьому документи щодо перевірки склали формально – зі слів матері малюків, яка інформацію про насилля в сім’ї заперечила.



А вже наприкінці того ж місяця 3-річного хлопчика з цієї родини «швидка» доправила до лікарні, де від чисельних травм та фізичного виснаження дитина померла.



Як з’ясувалося в ході слідства, загиблого малюка та його старшого брата систематично бив батько. При цьому все відбувалося у присутності матері, однак вона навіть не намагалася зупинити знущання.



Після чергового побиття у серпні 2017 року у 3-річного хлопчика була переламана нога. А за кілька днів батько зламав сину ще і ребра. Дитина перестала ходити. Та, замість того, щоб відвезти малюка у лікарню, батько продовжував катувати дитину. Як наслідок, у хлопчика виникла ще й тяжка черепно-мозкова травма. Увесь цей час дитина страждала від фізичного болю та тривалий час нічого не їла. Потім – впала у кому.



Навіть після цього батьки не зверталися до лікарів. Швидку медичну допомогу викликала знайома матері, яка прийшла у гості. Однак врятувати хлопчика не вдалося.



«Відповідно до висновків експертів смерть дитини настала внаслідок голоду і постійного фізичного та психологічного насильства, що мало характер особливого мучення і тривало більше року», - розповів О. Фільчаков.



За недбале ставлення до своїх обов’язків, що призвело до трагедії, 48-річній посадовиці загрожує до 5 років позбавлення волі.



Довідково:



Обвинувальний акт стосовно батьків загиблого хлопчика наразі перебуває на розгляді суду.



26-річній матері інкримінується злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 КК України).



31-річному батьку - катування, умисне нанесення тілесних ушкоджень та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 КК України).



На вимогу прокуратури чоловік на сьогодні перебуває під вартою. До жінки застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Прес-служба прокуратури Харківської області