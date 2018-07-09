Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Прокуратура відстояла довічний строк для зловмисника, який вбив громадянку США та скалічив її матір

09.07.2018 14:45

Апеляційний суд м. Києва підтримав принципову позицію прокуратури міста Києва та залишив в силі вирок 37-річному зловмиснику, обвинуваченому у вбивстві громадянки США та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень її матері.

Як вже повідомлялось, у червні 2017 року чоловік під вигаданим приводом проник у квартиру 66-річної жінки та з ножем напав на неї, спричинивши важкі поранення. Донька потерпілої, 43-річна громадянка США, яка в той момент перебувала в квартирі, намагалась зупинити зловмисника. Проте також отримала ножові поранення, які виявилися несумісні з життям.

Вироком суду злочинця було визнано винним за п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій просив суд пом’якшити йому покарання, оскільки вважає його занадто суворим і таким, що не відповідає принципам достатності покарання для виправлення винного.

Апеляційний суд м. Києва, врахувавши доводи прокурора, який категорично заперечував проти задоволення апеляційної скарги, залишив без змін вирок Оболонського райсуду м. Києва.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...