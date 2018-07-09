Прокуратура відстояла довічний строк для зловмисника, який вбив громадянку США та скалічив її матір

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Апеляційний суд м. Києва підтримав принципову позицію прокуратури міста Києва та залишив в силі вирок 37-річному зловмиснику, обвинуваченому у вбивстві громадянки США та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень її матері.
Як вже повідомлялось, у червні 2017 року чоловік під вигаданим приводом проник у квартиру 66-річної жінки та з ножем напав на неї, спричинивши важкі поранення. Донька потерпілої, 43-річна громадянка США, яка в той момент перебувала в квартирі, намагалась зупинити зловмисника. Проте також отримала ножові поранення, які виявилися несумісні з життям.
Вироком суду злочинця було визнано винним за п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.
Не погоджуючись із прийнятим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій просив суд пом’якшити йому покарання, оскільки вважає його занадто суворим і таким, що не відповідає принципам достатності покарання для виправлення винного.
Апеляційний суд м. Києва, врахувавши доводи прокурора, який категорично заперечував проти задоволення апеляційної скарги, залишив без змін вирок Оболонського райсуду м. Києва.
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