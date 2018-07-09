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Повідомлено про підозру в отриманні хабара керівнику центру надання адмінпослуг на Прикарпатті

09.07.2018 14:57

Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом отримання неправомірної вигоди в сумі 2 тис доларів США.

Встановлено, що керівник одного з центрів надання адміністративних послуг в Івано-Франківській області вимагав та одержав неправомірну вигоду від підприємця, який хотів отримати дозвільні документи на збирання дикорослих недеревних продуктів (чорниці карпатської), з метою їх подальшого експорту за межі державного кордону України.

На даний час посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Івано-Франківської області

 

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