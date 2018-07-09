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В России вожатого детского лагеря арестовали за домогательства к воспитаннице

09.07.2018 15:09

В Железногорске 47-летнего мужчину, который работал вожатым в детском лагере «Орбита», арестовали на два месяца по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней (пункт «б» части 4 статьи 132 УК). Об этом сообщается на сайте СК по Красноярскому краю.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 июля мужчина зашел в комнату, где спали девочки, и домогался к 11-летней воспитаннице. У обвиняемого нет педагогического образования, он работал на химическом комбинате, а на время летнего отпуска нашел подработку вожатым.

«Канал-12» сообщил, что 5 июля мама одной из девочек, находящихся в лагере, рассказала об увольнении вожатого после жалоб родителей. По их словам, мужчина по ночам долго сидел с девочками, катал их на спине и шее, играл с ними в бассейне и все фотографировал. В администрации лагеря подтвердили, что мужчину уволили 3 июля. Директор лагеря сказала, что мужчина уволился сам, «разозлившись на ситуацию». // Медиазона

 

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