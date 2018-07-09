На Вінниччині зловмисник під час затримання кинув гранату у поліцейських

8 липня поліцейські отримали повідомлення, що на залізничній станції в с. Флорино Бершадського району невідомий погрожує людям гранатою. На місце негайно прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції. Під час затримання зловмисник кинув у бік поліцейських гранату. У результаті травми отримав один правоохоронець. Наразі він перебуває у лікарні. Зловмисник затриманий.

О 20 годині на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції в с. Флорино невідомий погрожує людям гранатою. На місце події прибули поліцейські сектору реагування патрульної поліції.

Зловмисник, побачивши правоохоронців, почав тікати на околицю села, в бік лісу. Коли поліцейські наздогнали чоловіка, він кинув у їхній бік гранату.

Вибуховою хвилею було травмовано начальника групи реагування патрульної поліції Василя Ткача. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку поліцейський госпіталізований до неврологічного відділення районної лікарні. За словами лікарів, його стан - середнього ступеню важкості.

В цей час на допомогу колегам прибула ще одна група реагування патрульної поліції. У результаті спільних дій зловмисника затримали на місці злочину. Ним виявився 42-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжку.

Під час огляду місця події працівники вибухотехнічної служби поліції та кінологи вилучили залишки гранати, важіль до запалу від гранати УЗРГМ-2 та пластид вагою близько 100 грамів. Речові докази направлені на експертизу. Поліцейські з’ясовують походження вибухівки та з якою метою її було придбано.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його дії кваліфікують за ст.348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції

Вінницької області