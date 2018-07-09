На Буковині припинено діяльність міжнародного угруповання мото-вело-контрабандистів

Співробітники СБ України припинили на Буковині діяльність міжнародного організованого угруповання, учасники якого контрабандою ввозили до України з країн Євросоюзу мото- та велотехніку.

Оперативники спецслужби встановили, що троє чернівчан через зв’язки у кримінальних колах кількох країн ЄС організували механізм викрадення, розукомплектування мототехніки і велобайків відомих світових брендів. Деталі надходили в Україну під виглядом поштових відправлень заробітчан. Зловмисники реалізовували товар на території України та СНД через Інтернет.

Співробітники СБ України під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання зловмисників та зберігання викраденої техніки виявили тринадцять мотоциклів іноземного виробництва, понад три десятки велобайків і велику кількість комплектуючих. За попередньою оцінкою вартість вилученої техніки становить майже сто тридцять тисяч доларів США. Правоохоронці також виявили велику суму готівкою у гривнях та іноземній валюті, а також двадцять одну майнінгову «ферму».

Учасникам угруповання оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ст.198 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної схеми.

Прес-центр СБ України