В Украине временно запретили продажу леденцов «от горла» «Стрепсилс» с ментолом и эвкалиптом

Из украинских аптек исчезнут леденцы "Стрепсилс" с ментолом и эвкалиптом - их продажа была временно запрещена Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Соответствующее распоряжение было обнародовано на сайте службы.

Как уточняется в тексте документа, причиной ограничения стало несоответствие средства требованиям по регистрации препаратов. В связи с этим все аптеки, имеющие в ассортименте указанные леденцы, должны изъять их из продажи и поместить в карантин. // 112.ua