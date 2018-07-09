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В Украине временно запретили продажу леденцов «от горла» «Стрепсилс» с ментолом и эвкалиптом

09.07.2018 16:08

Временный запрет наложили в связи с нарушением требований по регистрации

Из украинских аптек исчезнут леденцы "Стрепсилс" с ментолом и эвкалиптом - их продажа была временно запрещена Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Соответствующее распоряжение было обнародовано на сайте службы.

Фото из открытых источников

Как уточняется в тексте документа, причиной ограничения стало несоответствие средства требованиям по регистрации препаратов. В связи с этим все аптеки, имеющие в ассортименте указанные леденцы, должны изъять их из продажи и поместить в карантин. // 112.ua

 

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