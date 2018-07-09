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Из затопленной пещеры в Таиланде вывели еще троих детей

09.07.2018 16:21

Имен ребят не называют, их сразу же доставили в больницу

Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность седьмого ребенка. Об этом сообщила в понедельник газета "Кхаосод", пишет ТАСС.

Фото: AFP

По ее данным, состояние здоровья мальчика неизвестно. В ближайшее время он будет доставлен на вертолете в больницу. Перед этим спасатели достали из пещеры еще двоих детей.

Как сообщалось, в воскресенье, 8 июля спасательная служба приступила к эвакуации из пещеры Кхао Луанг школьников из футбольной команды, а также их тренера.

Спасать мальчиков отправились 18 водолазов, среди которых 13 иностранных и пятеро тайских специалистов.По оценкам специалистов, весь процесс эвакуации займет от трех до четырех дней. // Сегодня

 

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