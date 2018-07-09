На Закарпатье мужчина во время ссоры с сожительницей подорвал гранату

В городе Свалява Закарпатской области мужчина подорвал гранату во время ссоры с сожительницей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.

"На линию "102" поступило сообщение о семейной ссоре в Сваляве. Работники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что 36-летний мужчина поссорился со своей 23-летней сожительницей. Женщина убежала от него к знакомым, однако подозреваемый нашел ее, пришел и продолжил конфликт. Он достал гранату и стал угрожать. После этого мужчина бросил ее из дома во двор, где она взорвалась", - говорится в сообщении.

Марка гранаты устанавливается, как и обстоятельства, как она попала в свалявчанину. От взрыва никто не пострадал.

Управление полиции охраны совместно со следственно-оперативной группой и участковым офицером полиции прибыли сразу после инцидента, поэтому злоумышленнику не удалось скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.