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На Надвірнянщині п’яний злочинець зґвалтував 75-річну пенсіонерку

09.07.2018 16:47

Повідомлення до поліції надійшло 8 червня близько 9 години ранку від сусідки потерпілої. Вона не могла додзвонитися до жінки, тож прийшла відвідати. Зайшовши до будинку, сусідка виявила господиню побитою та відразу ж викликала медиків та поліцію.

Прибувши на місце скоєння злочину правоохоронці з’ясували, що вночі, близько 1-ої години, зловмисник зайшов на подвір’я 75-річної потерпілої та, пошкодивши шибку вікна кімнати, проник до житлового будинку.

Перебуваючи у нетверезому стані він, підійшовши до жінки, схопив її руками за шию та почав душити. Відтак наніс декілька ударів руками в обличчя, чим спричинив тілесні ушкодження, а після цього застосувавши фізичну силу, всупереч волі потерпілої вступив з нею у статеві зносини.

Під час спілкування з правоохоронцями жінка повідомила поліцейським особу ґвалтівника, оскільки була знайома з ним. Оперативники розпочали невідкладні пошуки зловмисника і вже до кінця дня затримали його по місцю проживання.

Ним виявився 48-річний житель сусіднього села, який мав судимість за скоєння низки тяжких злочинів: розбою, крадіжки з проникненням в житло та зґвалтування. За останній злочин його судили у 2016 році, а на початку цього року злочинець умовно-достроково звільнився.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникові загрожує чергове ув’язнення строком від 5 до 10 років. // Галицький кореспондент

 

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