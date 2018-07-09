На Вінниччині п’яний чоловік убив свого зятя

У неділю, 8 липня, у с. Жахнівка Тиврівського району під час сварки місцевий житель наніс смертельні ножові поранення своєму зятю. Обидва чоловіки під час конфлікту перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Близько першої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу одного з будинків на вул. Шевченка сталось вбивство.

Як розповів начальник Тиврівського відділення поліції Олександр Плем’яник, на місці скоєння злочину працівники встановили, що за місцем проживання під час сварки 59-річний місцевий житель наніс смертельні ножові поранення своєму зятю. Нетверезого підозрюваного поліцейські затримали на місці вчинення вбивства. Ніж вилучений.

За словами затриманого, який вже має судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, під час спільного розпиття спиртних напоїв його 37-річний зять непристойно висловився на адресу падчерки. За це він вирішив його покарати. Схопивши кухонного ножа, правопорушник вдарив родича ножем в область серця. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер миттєво.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (вбивство). Йому загрожує до 15 років ув’язнення. // vinnitsaok.com.ua



