«Не в чем оправдываться, ничего не нарушал»,— в Крыму «диверсант» Панов выступил с последним словом

В Крыму подконтрольный Кремлю «верховный суд» готовится вынести приговор «украинскому диверсанту» Евгению Панову. Его обвиняют в планировании диверсий на гражданских и военных объектах в Крыму. Сторона обвинения считает, что вина подсудимого полностью доказана. Обвинители запросили для Панова 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Панов, выступая на процессе с последним словом, выразил уверенность, что его судят по политическим мотивам. «Мне не в чем оправдываться. Я никаких законов не нарушал, несмотря на мою политическую позицию. При таких обстоятельствах вменяемого преступления — меня необходимо расстрелять», — заявил он. Оглашение приговора назначено на 13 июля.

Фото Крымская правозащитная группа/Facebook

Как отмечает Крымская правозащитная группа, на суд не пустили мать подсудимого Веру Котелянец, специально приехавшую поддержать сына.

В деле Евгения Панова были зафиксированы пытки, психологическое давление, фальсификация доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение права на справедливый суд.

Напомним, конкретно Панова обвиняют в том, что он якобы планировал диверсию на водоснабжающем предприятии. Еще одним заданием группы «диверсантов» якобы был подрыв самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С1». // «ФАКТЫ»