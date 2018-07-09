Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

"Сегодня днем премьер-министр принял отставку Бориса Джонсона с поста качестве министра иностранных дел. Его замена будет объявлена в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу", - сообщил пресс-секретарь британского парламента.

Таким образом, Джонсон стал третьим министром, который покинул свой пост в течении суток. Раннее о своем уходе объявили министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис и заместитель министра по Brexit Стив Бейкер.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию относительно будущих переговоров с ЕС.