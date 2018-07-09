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Депутаты наотрез отказались рассматривать закон о блокировании сайтов

09.07.2018 18:10

В парламенте нет необходимого количества голосов для принятия законопроекта 6688 о внесудебном блокировании сайтов. Это подтвердил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге.

«Как вы помните, на прошлой неделе я поставил вопрос о включении проекта в недельную повестку дня. Не было необходимого количества голосов. На сегодня необходимой поддержки в зале нет. Если после консультаций будут иные предложения, я сообщу отдельно. По состоянию на сегодня я вижу сложности в поддержке залом этого проекта», — добавил Парубий.

компьютер

Напомним, законопроект, расширяющий список поводов для блокирования сайтов, был раскритикован как в Украине, так и международным сообществом. В Украине проект назвали калькой с российского закона о Роскомнадзоре. В ОБСЕ заявили, что текст законопроекта лучше переписать, чтобы, заботясь о безопасности, не перечеркнуть право на свободу высказываний. // «ФАКТЫ»

 

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