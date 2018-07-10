Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Великобритании обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка»

10.07.2018 00:05

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в смерти Дон Стерджесс от нервно-паралитического агента "Новичок". Об этом сообщает Reuters.

новичек

"Реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британскую землю, в результате чего погиб британский подданный. Я думаю, что мир объединится с нами в осуждении этих действий России", - заявил Уильямсон.

Напомним, полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери, похожего на отравление экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Были обнаружены без сознания мужчина и женщина в возрасте 40 лет. Оба являются гражданами Великобритании.

В Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина, которые были обнаружены без сознания возле Солсбери, были отравлены паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщалось, мужчина и женщина были отравлены паралитическим веществом "Новичок" после контакта с зараженным предметом.

Позже стало известно, что женщина, отравившаяся "Новичком" в городе Эймсбери в Британии, умерла. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...