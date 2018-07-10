В Великобритании обвинили Россию в смерти женщины от «Новичка»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в смерти Дон Стерджесс от нервно-паралитического агента "Новичок". Об этом сообщает Reuters.

"Реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британскую землю, в результате чего погиб британский подданный. Я думаю, что мир объединится с нами в осуждении этих действий России", - заявил Уильямсон.

Напомним, полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери, похожего на отравление экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Были обнаружены без сознания мужчина и женщина в возрасте 40 лет. Оба являются гражданами Великобритании.

В Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина, которые были обнаружены без сознания возле Солсбери, были отравлены паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщалось, мужчина и женщина были отравлены паралитическим веществом "Новичок" после контакта с зараженным предметом.

Позже стало известно, что женщина, отравившаяся "Новичком" в городе Эймсбери в Британии, умерла. // 112.ua