В Ровенской области умер полицейский, которого пьяный подонок ударил вилами

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Молодой полицейский женился два месяца назад
В Ровно умер 25-летний полицейский, которого 1 июля закололи вилами. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.
"Сегодня. В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он уехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там на него с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции", - написал он.
По его данным, молодой полицейский два месяца назад женился.
Как сообщалось, в Ровенской области местный житель с вилами напал на полицейского. Потерпевший достал колотое ранение плеча и попал в больницу в состоянии средней тяжести.
В изолятор временного содержания поместили 33-летнего жителя села Столбец Дубенского района, который нанес телесные повреждения инспектору группы реагирования местного отдела полиции, который прибыл на сообщение о конфликте между соседями. // 112.ua
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