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В Ровенской области умер полицейский, которого пьяный подонок ударил вилами

10.07.2018 00:41

Молодой полицейский женился два месяца назад

В Ровно умер 25-летний полицейский, которого 1 июля закололи вилами. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

25-летний сержант Александр Гордейчук / Facebook Сергей Князев

"Сегодня. В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он уехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там на него с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции", - написал он.

По его данным, молодой полицейский два месяца назад женился.

Как сообщалось, в Ровенской области местный житель с вилами напал на полицейского. Потерпевший достал колотое ранение плеча и попал в больницу в состоянии средней тяжести.

В изолятор временного содержания поместили 33-летнего жителя села Столбец Дубенского района, который нанес телесные повреждения инспектору группы реагирования местного отдела полиции, который прибыл на сообщение о конфликте между соседями. // 112.ua

 

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