«Киевводоканал» проведет отключение холодной воды до 13 июля (адреса)

В Киеве с 9 по 13 июля состоится плановое отключение водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте "Киевводоканала".

Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено холодное водоснабжение", - говорится в сообщении.

В компании посоветовали киевлянам заранее запастись водой.

В частности, водоснабжение отключат на следующих улицах:

09 июля с 10:00 до 20:00 – переул. Геофизиков, 4, 6, 8, 10; ул. Харченко, 14, 22;

10 июля с 09:00 до 17:00 – бул. Верховной Рады, 17;

10 июля с 09:30 до 22:00 – ул. Кирилловская, 123;

10 июля с 10:00 до 08:00 утра 11 июля - ул. маршала Рыбалко, 1, 3, 5, 7/18, 4, 2-А; ул. Черновола, 20; ул. Андрющенко, 4-Б;

11 июля с 10:00 до 19:00 – ул. Алма-Атинская, 52, 52-А, 54, 56, 56-А;

12 июля с 09:00 до 01:00 13 июля – ул. Кубанская, 11; ул. В. Липковского, 37-А, 35-А;

12 июля с 09:30 до 17:00 – ул. Иорданская, 5, 9;

12 июля с 10:00 до 19:00 – ул. Деловая, 9, 11, 13, 20-24; ул. В. Васильковская, 84;

13 июля с 11:00 до 04:00 14 июля – ул. Крещатик, 6, 8, 8-Б, 10, 10-Б, 12, 14, 16.

Как сообщалось, ранее "Киевводоканал" заявил, что подача питьевой воды в некоторых регионах и городах Украины может быть ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена, если завод по производству жидкого хлора "Днепроазот", который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, не возобновит свою работу. // 112.ua