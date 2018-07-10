Майора запаса ВСУ посадили на 14 лет за шпионаж в пользу России

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

“Суд признал предателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания „майор“”, - говорится в сообщении.

Установлено, что майор запаса ВСУ с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки.

От своего куратора из ГУ ГШ ВС РФ злоумышленник получил задание вернуться в Украину для привлечения военнослужащего ВСУ. Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, перечне, структуре и дислокациях подразделений ВСУ, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, состояние боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования “Запад”, имеющих государственную тайну.

Предатель попытался завербовать одного из офицеров. Оперативники спецслужбы задержали бывшего заместителя военного комиссара в октябре 2016 года в поселке Гоща Ровенской области при попытке получить от украинского военнослужащего за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК “Запад”.

Приговор вступил в законную силу.