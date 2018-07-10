В Ровно пьяный иностранный подонок избил женщину и полуторамесячного ребенка

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток

В Ровно пьяный иностранец избил женщину и полуторамесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что 6 июля в травматологическое отделение госпитализировали полуторамесячную девочку с тяжелыми травмами головы. У ребенка диагностировали перелом свода черепа и теменной кости.

Как рассказала 38-летняя мать, между ним и нетрезвым 35-летним мужчиной возникла ссора с дракой. Досталось и ребенку, которого женщина держала на руках.

Полиция по факту умышленного тяжкого телесного повреждения начала досудебное расследование по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Иностранца сразу задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователь Ровенского отдела полиции обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд полностью удовлетворил ходатайство и арестовал иностранца.

Злоумышленник будет находиться в следственном изоляторе 60 суток без права внесения залога. // 112.ua