Бахилы в больницах — туфта!

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала требование больниц к посетителям обязательно надевать бахилы – по ее мнению, защита от инфекций таким способом является сомнительной, кроме того бьет по карманам посетителей. Об этом Супрун написала в Facebook.

"Ни в каких нормативных документах в Украине нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц. Единственные места в больнице, где стоит их носить, операционные и помещения, требующие асептических условий – то есть там проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции. Ведь использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов", – заявила Супрун.

По ее словам, инициатива относительно одевания бахил обычно идет от медучреждения и имеет целью уменьшить работу уборщиц, а иногда и "нажиться за счет кошелька пациента".

"Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас, – экономически необоснованно и не несет ощутимой пользы ни медучреждению, ни посетителям. Однако переводить на кошелек посетителей чистоту медучреждения не является той моделью медицинской помощи, к которой стоит стремиться", – добавила Супрун. // Сегодня