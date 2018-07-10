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Льотчики-нальотчики: у центрі Кропивницького побилися іноземні «авіатори»

10.07.2018 08:48

У центрі Кропивницького на площі Героїв у понеділок, 9 липня, близько 19-ї години сталася бійка між іноземцями, внаслідок якої двох людей госпіталізовано.

За словами свідків, учасниками бійки були студенти льотної академії з Єгипту та Азербайджану, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У центрі Кропивницького побилися іноземці: двоє госпіталізовані

«Це азербайджанські хлопці почали бити нашого друга. Просто ні за що. Ми з моїм другом приїхали з Єгипту. Я знаю їх, бо вони вчаться з нами в льотній академії», - розповів свідок події Мухамед.

Як зазначили в поліції, між 2-ма чоловікам виник конфлікт, який згодом переріс у бійку, пізніше до неї долучилися ще двоє учасників.
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«До прибуття патрульних до бійки долучились ще двоє осіб. У результаті події, двох учасників "швидка" доставила до лікарні, в одного з них виявили різану рану», - повідомила речниця управління патрульної поліції в Кіровоградській області Яніна Ликова.

Двох інших учасників бійки, за словами речниці, доправили до Кропивницького відділу поліції».

 

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