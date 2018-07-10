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Турция официально изменила форму правления с парламентской на президентскую

10.07.2018 09:00

Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику после присяги президента Турции Реджепа Эрдогана в парламенте. 

Об этом сообщает агентство “Анадолу”, информирует УНН.

Турция официально изменила форму правления

“Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода президентской республики. Тем самым Турция официально изменила форму правления”, — передает турецкое агентство.

Во время церемонии инаугурации исполняющий обязанности главы парламента Турции Дурмуш Йылмаз передал Эрдогану удостоверение президента страны.

Выборы в Турции прошли 24 июня. По итогам голосования победу одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, набрав 52,59% голосов. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию Турции в 2017 году, президент будет наделен полномочиями распускать парламент, назначать правительство и предлагать кандидатуры на должности судей.

 

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