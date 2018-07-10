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В Грузии 19-летний пастух убил семью американцев с маленьким ребенком

10.07.2018 09:14

 Пастух расправился с главой семейства и ребенком, а женщина погибла, спасаясь бегством и упав в овраг

В Грузии задержали 19-летнего пастуха по подозрению в зверском убийстве семьи американцев, в том числе четырехлетнего ребенка, сообщает местное отделение МВД.

Фото: pixabay.com

По версии следствия, 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада, в результате взаимной перебранки пастух из охотничьего ружья застрелил американца и его сына, а американка при попытке бегства упала в ущелье и погибла.

Грузин оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине.

В селе Цвери были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. В тот же день женщину обнаружили мертвой в ущелье у водопада, примерно в трех километрах от оставленной машины, на следующий день было найдено тело пропавшего мужчины. Ими оказались 44-летний Райан Смит и его 43-летняя супруга Лора. В понедельник мертвым нашли их ребенка, место, где он был обнаружен, указал предполагаемый убийца.

МВД начало расследование по статье причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц, однако позже переквалифицировалось на убийство при отягчающих обстоятельствах. Задержанному грозит бессрочное заключение. Убитые иностранцы проживали в Грузии более 6 лет. // Сегодня

 

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