Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В России предложили регулярно проводить репетиции похорон Путина (видео)

10.07.2018 09:25

 По мнению известного российского журналиста Александра Невзорова, это «сильно освежило бы обстановку».

Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предложил периодически проводить репетиции похорон президента Путина — «по полной программе, внезапно и без лишних разъяснений, не уточняя, что это учения».

путин

Он считает, что такие мероприятия следует устраивать три раза в год, как учения гражданской обороны. 

«Вот представьте себе, идет объявление — бабах! — и все погрузилось в национальный траур. … Ищут контрамарочки для доступа к телу. Речи. Черные ленты. Попы надрываются. Панихида, колокола. И потом так же внезапно объявляется, что это были учения. И погруженная скорбь страна тут же закатывает сумасшедший мощнейший праздник: Президент воскресе! Воистину воскресе! Как всем хорошо. И Англии бы утерли, между прочим, нос со своими хилыми репетициями национального сиротства», — иронизировал журналист. // «ФАКТЫ»

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...