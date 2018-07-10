В России предложили регулярно проводить репетиции похорон Путина (видео)

Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предложил периодически проводить репетиции похорон президента Путина — «по полной программе, внезапно и без лишних разъяснений, не уточняя, что это учения».

Он считает, что такие мероприятия следует устраивать три раза в год, как учения гражданской обороны.

«Вот представьте себе, идет объявление — бабах! — и все погрузилось в национальный траур. … Ищут контрамарочки для доступа к телу. Речи. Черные ленты. Попы надрываются. Панихида, колокола. И потом так же внезапно объявляется, что это были учения. И погруженная скорбь страна тут же закатывает сумасшедший мощнейший праздник: Президент воскресе! Воистину воскресе! Как всем хорошо. И Англии бы утерли, между прочим, нос со своими хилыми репетициями национального сиротства», — иронизировал журналист. // «ФАКТЫ»