Купаться на всех столичных пляжах не рекомендуется

Коммунальное предприятие “Плесо” не рекомендует купаться на всех 13 пляжах Киева.

Об этом сообщается на сайте предприятия, передает УНН.

“По состоянию на 9 июля на всех пляжах вывесили желтый флаг (купаться не рекомендуется)”, — говорится в сообщении.

Это такие пляжи:

Детский

Венеция

Молодежный

Золотой

Предместная-Слободка

Центральный

Галерная

Вербное

Пуща-Водица

Черторой

Радужный

Радуга

Тельбин.

Как отмечается, статус пляжа специалисты устанавливают на основании результатов анализов проб воды.

По прогнозам синоптиков, в Украине всю неделю будет жарко, до 33 градусов.