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Купаться на всех столичных пляжах не рекомендуется

10.07.2018 09:35

Коммунальное предприятие “Плесо” не рекомендует купаться на всех 13 пляжах Киева. 

Об этом сообщается на сайте предприятия, передает УНН.

Купаться на столичных пляжах не рекомендуется: названы причины

“По состоянию на 9 июля на всех пляжах вывесили желтый флаг (купаться не рекомендуется)”, — говорится в сообщении.

Это такие пляжи:

Детский
Венеция
Молодежный
Золотой
Предместная-Слободка
Центральный
Галерная
Вербное
Пуща-Водица
Черторой
Радужный
Радуга
Тельбин.

Как отмечается, статус пляжа специалисты устанавливают на основании результатов анализов проб воды.

По прогнозам синоптиков, в Украине всю неделю будет жарко, до 33 градусов.

 

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