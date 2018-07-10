Купаться на всех столичных пляжах не рекомендуется

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Коммунальное предприятие “Плесо” не рекомендует купаться на всех 13 пляжах Киева.
Об этом сообщается на сайте предприятия, передает УНН.
“По состоянию на 9 июля на всех пляжах вывесили желтый флаг (купаться не рекомендуется)”, — говорится в сообщении.
Это такие пляжи:
Детский
Венеция
Молодежный
Золотой
Предместная-Слободка
Центральный
Галерная
Вербное
Пуща-Водица
Черторой
Радужный
Радуга
Тельбин.
Как отмечается, статус пляжа специалисты устанавливают на основании результатов анализов проб воды.
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