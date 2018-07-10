Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 09.07.2018

Працівники Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції в м. Одеса викрили 38-річного жителя села Світле, який в одному з магазинів на Ленінградському шосе викрав сумку у 39-річного жителя міста Ананьїв. У сумці були 30 тисяч гривень, мобільний телефон, документи та ключі від будинку.

До Приморського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 73-річний турист із США, який повідомив, що на морвокзалі у нього вкрали гаманець з грошима. Вжитими заходами правоохоронці викрили 21-річну жительку Закарпаття, яка надала правдиві свідчення та повернула вкрадене.

ВК ГУНП в Одеській області