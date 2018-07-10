«Их философия — деньги и власть»: сенатор США после переговоров сравнил правительство РФ с мафией

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди после визита в Россию в составе делегации конгрессменов США заявил, что переговоры с российским правительством похожи на решение вопросов с «мафией», передает Associated Press.

«В России нет политической философии. Это вроде как сказать, что такое политическая философия мафии, — цитирует издание Кеннеди. — Их философия — деньги и власть. Это философия Путина. Он управляет железной рукой. Он диктатор».

Вместе с этим сенатор заявил, что в России нет свободной прессы, и отметил огромный разрыв в уровне жизни между элитой и обычными россиянами. По мнению Кеннеди, русский народ «заслуживает лучшего», пишет AP.

Также политик добавил, что не ожидает «прорыва» от встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой в Хельсинки 16 июля. «Вы не можете доверять Путину, — сказал Кеннеди. — Я думаю лучшее, что мы можем сделать, — это попытаться сдерживать его».

Самой сложной встречей Кеннеди назвал сессию с главой МИД Сергеем Лавровым. «Мы не называли друг друга „невежественной шлюхой“ или как-то еще, но мы обменивались словами», — пояснил американец и назвал российского министра «хулиганом».

Сенаторы предупредили россиян, что если Россия будет повторно вмешиваться в электоральный процесс в США, то в ответ конгресс усилит санкции. В ответ на это российские политики категорически отрицали вмешательство Кремля.

Напомним, парламентская делегация США посетила Москву на прошлой неделе. Конгрессмены встретились с депутатами Госдумы и Совфеда. Это был первый официальный визит членов конгресса США в Россию начиная с 2013 года. Широкое обсуждение вызвало видео, на котором депутаты Госдумы стоя приветствовали конгрессменов США, принявших санкции против России. // Преступная Россия