До 15 років ув’язнення загрожує мешканцю Дніпропетровщини, що вбив на Ужгородщині 20-річного юнака

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Ужгородською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисного вбивства 20-річного мешканця Житомирської області (ч. 1 ст. 115 КК України).
Як повідомиляють у прес-службі прокуратури Закарпатської області, зв ході досудового розслідування встановлено, що на початку квітня поточного року, 22-річний житель Дніпропетровської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, в одному з гуртожитків с. Минай, Ужгородського району чотири рази вдарив кухонним ножем потерпілого та втік з місця події.
Юнак від отриманих травм, загинув на місці. Обоє хлопців працювали на одному з підприємств Ужгородщини.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснював слідчий відділ Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області.
Завдяки злагодженим діям правоохоронців зазначений злочин розкрито ще «по гарячих слідах», особу підозрюваного оперативно встановлено і, відтак, затримано.
За клопотанням процесуального прокурора, зловмиснику відразу було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення застави, який наразі знову продовжений.
Довідка: за вчинення умисного вбивства, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від від семи до п'ятнадцяти років. // zakarpattya.net.ua
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