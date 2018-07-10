Операція об’єднаних сил. Ранкове зведення 10 липня 2018 року

09 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник 23 рази вдався до вогню по наших позиціях.

Минулої доби на Луганському напрямку було тихо.

На Попаснянському та Світлодарському напрямках противник проявляв незначну активність. Вогонь по наших позиціях відкривався в районах населених пунктів Новозванівка, Світлодарськ та Новолуганське. Там ворог застосовував автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Втрат особового складу Об’єднаних сил не було.

На Донецькому напрямках ворог з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 7 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Під обстрілами перебували захисники Авдіївки, Невельського, Новотроїцького, Пісків та Опитного. На цьому напрямку втрат серед наших захисників немає.

Найгарячише 09 липня було на Маріупольському напрямку. Там противник 12 разів прицільно відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського та Широкиного. Нажаль один наш захисник отримав поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів порушили режим припинення вогню. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї на Попаснянському та Маріупольському напрямках противник обстрілював позиції наших захисниів біля Оріхового, Водяного, Широкиного та Лебединського.

За поточну добу втрат серед українських військових немає.

За уточненими даними розвідки російські окупанти втратили одного бойовика.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation