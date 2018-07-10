У Києві поліцейські затримали зловмисника, який пограбував жінку перед відправленням її потяга

Пасажирка мала їхати у Варшаву, але позбулася гаманця, документів та мобільного телефону. Завдяки оперативній роботі правоохоронців, потерпілій швидко повернули викрадені речі.

До чергової частини столичної поліції надійшла інформація про грабіж на вокзалі станції Київ-Пасажирській. Працівники карного розшуку за кілька хвилин були біля потерпілої, яка повідомила: на східцях до платформи відчула, як хтось хапає її сумку. Коли повернулася, побачила невідомих, котрі почали втікати. Жінка відразу виявила відсутність мобільного телефону, гаманця та документів, які вихопили із її сумочки.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку столичної поліції Віталій Отрудько, правоохоронці швидко затримали на виході із території вокзального комплексу описаних громадян. У одного із них – 32-річного уродженця Закарпаття – вилучили речі потерпілої.

«Між грабунком і часом відправлення поїзду минуло лише кілька хвилин. Ми встигли опитати потерпілу, повернути їй документи, телефон і гаманець. Згодом на одній із станцій, де зупинявся потяг, жінка написала офіційну заяву до поліції, яку обласні колеги передали до Солом’янського управління київської поліції», - додав Віталій Отрудько.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва