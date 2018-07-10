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Жительку Бердичева, яку знайшли мертвою, вбив 15-річний підліток

10.07.2018 10:35

Зранку 10 липня під час брифінгу начальник головного управління Нацполіції у Житомирській області Вячеслав Печененко розповів про те, що вбивцю 37-річної бердичівлянки затримано.

За словами головного поліцейського області, є незаперечні докази з місця скоєння злочину та іншого місця, де вбивця викинув свої речі.

В убийстве женщины подозревают подростка / Скриншот

«Вбивці 15 років. З нормальної повноцінної сім'ї. Свою провину не визнає. Раніше, звісно, не судимий. Прокуратура підтримала обвинувачення. І міра запобіжного заходу - арешт без права внесення застави», - розповів Вячеслав Печененко.

У жительки Бердичева, яку знайшли вбитою в кущах, залишилась 12-річна дочка. // Житомир.info

 

 

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