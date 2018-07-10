Племянница пострадавшего от биологического оружия на территории Великобритании Сергея Скрипаля Виктория получила работу в компании, которая производит передачи для российского «Первого канала».

Это установили журналисты Би-би-си.

Как следует из документов, которые Скрипаль продемонстрировала Русской службе Би-би-си, в апреле она заключила эксклюзивный контракт с «Первым каналом». Скрипаль была зачислена экономистом в компанию ООО «Директ» с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей.

Кроме того, по их данным, гонорар Виктории за постоянное появление в эфире появляется в эфире пропагандистского ток-шоу «Пусть говорят» составляет не меньше нескольких сотен тысяч рублей.

По словам дипломатического обозревателя Би-би-си Джеймса Ландейла, власти Великобритании считают, что Виктория стала пешкой, попав под влияние Кремля.

Тем не менее в ближайшее время она собирается в очередной раз подавать документы для получения британской визы, невзирая на предыдущие отказы. // «ФАКТЫ»