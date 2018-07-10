Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Правоохранители провели обыски в Черкасском горсовете и ряде предприятий-застройщиков

10.07.2018 11:15

 Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области

Так, прокуратура Черкасской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Черкасского горсовета.

В Черкасском городском совете провели обыски

Указано, что они умышленно, в интересах двух застройщиков при заключении с ними договоров долевого участия по объектам строительства не проверили достоверность представленных застройщиками данных о стоимости строительства таких объектов. Это привело к занижению размера паевых взносов на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города для заказчиков строительства, а также непоступление в городской бюджет значительной суммы денежных средств.

В рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины вчера, 9 июля, работники ГУНП в Черкасской области и Управления защиты экономики в Черкасской области Департамента защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области провели обыски в профильных департаментах Черкасского горсовета и ряда субъектов хозяйственной деятельности города Черкассы.

"По результатам обысков правоохранителями изъято финансово-хозяйственную документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки, для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовного преступления", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование. // УНН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...