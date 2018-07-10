Тайские спасатели отказались использовать «субмарину» Илона Маска

Власти не будут пользоваться миниатюрной субмариной, которую предоставил глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом заявил руководитель центра координации спасательных работ по вызволению подростков из пещеры в Таиланде Наронгсак Осатанакорн, передает The Guardian.

Так, он отметил, что этот аппарат "нецелесообразен" для данной спасательной миссии.

Отметим, ранее Илон Маск предложил Таиланду свою помощь в спасении детей, оказавшихся в ловушке в затопленной пещере.

Позже Илон Маск показал видеозапись мини-субмарины и сообщил, что субмарина достаточно легкая, чтобы переносить двух водолазов и достаточно маленькая, чтобы иметь возможность пройти через узкие проходы, а также чрезвычайно плотная.

Напомним, в Минздраве Таиланда заявили, что детям, которых спасатели освободили из затопленной пещеры придется провести как минимум неделю на карантине в больнице, так как анализы крови показали признаки инфекции.

Сегодня, 10 июля, начался третий этап операции по спасению детей в Таиланде, группа дайверов уже зашла в затопленную пещеру.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако пещеру затопило и они оказались заблокированными в ней. // РБК-Украина