У Дніпрі у перехожого оперативники вилучили гранатомет

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Чоловік палив на зупинці громадського транспорту, чим привернув увагу правоохоронців. Під час огляду співробітники кримінальної поліції Дніпровського ВП виявили у нього РПГ-18, замотаний у простирадло.
Подія сталася 9 липня о 13.00 на вул. Князя Ярослава Мудрого м. Дніпра.
Чоловіка доставили до Дніпровського відділу поліції. Ним виявився раніше судимий 50-річний місцевий житель. За словами затриманого, зброю він знайшов напередодні та зберігав без будь-якої мети. Наразі РПГ вилучили та направили на експертизу. В рамках відкритого за ч. 1 ст. 263 кримінального провадження поліція встановлює походження зброї.
После серьёзного обострения под Горловкой накал противостояния ожидаемо стих – начались дежурные ротации; 54-я поехала в ППД, немного помыкавшись в посадках; спала...