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У Дніпрі у перехожого оперативники вилучили гранатомет

10.07.2018 11:40

Чоловік палив на зупинці громадського транспорту, чим привернув увагу правоохоронців. Під час огляду співробітники кримінальної поліції Дніпровського ВП виявили у нього РПГ-18, замотаний у простирадло.

Подія сталася 9 липня о 13.00 на вул. Князя Ярослава Мудрого м. Дніпра.

РПГ

Чоловіка доставили до Дніпровського відділу поліції. Ним виявився раніше судимий 50-річний місцевий житель. За словами затриманого, зброю він знайшов напередодні та зберігав без будь-якої мети. Наразі РПГ вилучили та направили на експертизу. В рамках відкритого за ч. 1 ст. 263 кримінального провадження поліція встановлює походження зброї.

 

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

 

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