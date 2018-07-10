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В центре Киева бестолковый «экстремал» свалился с крыши троллейбуса

10.07.2018 11:50

Во вторник, 10 июля, в Киеве на площади Льва Толстого парень залез на крышу ночного троллейбуса и упал. Транспортная единица работала на маршруте 93Н.

Инцидент случился около 05:55. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Водитель троллейбуса стоял на обеде на остановке

Водитель троллейбуса рассказал, что он стоял на остановке «Площадь Льва Толстого» и находился на обеде. Потом услышал стук и подумал, что кто-то таким образом пытается показать, что троллейбусу нужно отъехать. В этот момент, перед лобовым стеклом транспорта, на асфальт упал парень.

По словам свидетелей, компания молодых людей шла по улице, один из парней залез на крышу троллейбуса и подошел к переднему краю. В этот момент водитель троллейбуса поехал вперед, а «экстремал» не ожидал такого маневра и упал на асфальт.

На место прибыли медики, предварительно у 22-летнего пострадавшего травма руки и головы. Потребовалась ли госпитализация — неизвестно. Также выезжали сотрудники патрульной полиции. Подробности происшествия выясняются.

 

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