Викрито на хабарі заступника начальника сектору карного розшуку райвідділу поліції на Кіровоградщині

10.07.2018 12:00

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від місцевого мешканця двадцять п’ять тисяч гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за нібито вчинення шахрайських дій.