Викрито на хабарі заступника начальника сектору карного розшуку райвідділу поліції на Кіровоградщині

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Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від місцевого мешканця двадцять п’ять тисяч гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за нібито вчинення шахрайських дій.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника в службовому кабінеті після отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриману про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії зі встановленню інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно із внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Кіровоградського гарнізону.
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