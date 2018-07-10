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Викрито на хабарі заступника начальника сектору карного розшуку райвідділу поліції на Кіровоградщині

10.07.2018 12:00

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від місцевого мешканця двадцять п’ять тисяч гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за нібито вчинення шахрайських дій.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в службовому кабінеті після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Фото Служба безпеки України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриману про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії зі встановленню інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно із внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Кіровоградського гарнізону.

Служба безпеки України

 

 

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