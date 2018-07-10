В подъезде днепровской многоэтажки зарезали мужчину

10 июля, около 7:00, на Запорожском шоссе, 56, убили мужчину. Тело нашли в подъезде жители, которые и оповестили полицию.

На место выехали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Медики констатировали смерть мужчины. По словам командира 4-го батальона патрульной полиции Николая Рябовола, мужчине на вид около 50 лет. Скончался он от ножевых ранений.

На данный момент все подробности происшествия выясняются. Работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.