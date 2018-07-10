Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В подъезде днепровской многоэтажки зарезали мужчину

10.07.2018 12:17

10 июля, около 7:00, на Запорожском шоссе, 56, убили мужчину. Тело нашли в подъезде жители, которые и оповестили полицию.

На место выехали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Работает патрульная полиция

Медики констатировали смерть мужчины. По словам командира 4-го батальона патрульной полиции Николая Рябовола, мужчине на вид около 50 лет. Скончался он от ножевых ранений.

На данный момент все подробности происшествия выясняются. Работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа. 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...