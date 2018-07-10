«Аполитичная» FIFА сварганила футболку для «нападающего» Путина (фото)

В комментариях пользователи Twitter пишут, что «Россия потратила примерно 13 миллиардов долларов на Чемпионат мира-2018, чтобы весь мир услышал мощное «Слава Украине!».

После скандала, спровоцированного лозунгом «Слава Украине» из уст хорватских футболистов, в сети обнаружили фото президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино с футболкой с надписью «Путин».

Фото выложил в Twitter пользователь Роман Шрайк.

Он отметил, что FIFA так далека от политики, что даже брендировала футболку с фамилией российского лидера.

Оказалось, что этой футболкой глава FIFA Инфантино поблагодарил Россию и ее лидера за проведение чемпионата мира на высоком уровне. // «ФАКТЫ»