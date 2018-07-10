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«Аполитичная» FIFА сварганила футболку для «нападающего» Путина (фото)

10.07.2018 12:28

В комментариях пользователи Twitter пишут, что «Россия потратила примерно 13 миллиардов долларов на Чемпионат мира-2018, чтобы весь мир услышал мощное «Слава Украине!». 

После скандала, спровоцированного лозунгом «Слава Украине» из уст хорватских футболистов, в сети обнаружили фото президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино с футболкой с надписью «Путин».

В соцсетях иронизируют над "аполитичностью" президента ФИФА / Facebook - Роман Шрайк

Фото выложил в Twitter пользователь Роман Шрайк.

фифапутин

Он отметил, что FIFA так далека от политики, что даже брендировала футболку с фамилией российского лидера.

Оказалось, что этой футболкой глава FIFA Инфантино поблагодарил Россию и ее лидера за проведение чемпионата мира на высоком уровне. // «ФАКТЫ»

 

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