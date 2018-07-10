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В Днепре мужчина задушил девушку полотенцем, а затем сымитировал ее суицид

10.07.2018 12:39

6 июля, приблизительно в 22:00, в квартире на площади Старомостовой произошло убийство. Мужчина задушил 27-летнюю девушку полотенцем.

Как стало известно, к девушке в гости пришел ее знакомый. Затем, по неизвестной причине, он набросился на нее и задушил полотенцем. Об этом Информатору сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Шнур, которым мужчина привязал девушку к креслу

Когда жертва перестала дышать, мужчина набросил на ее шею электрошнур и привязал к креслу, сымитировав самоубийство. После этого преступник забрал из квартиры мобильный телефон, планшет, деньги, ключи от квартиры и драгоценности жертвы и скрылся. По предварительной информации, умершая работала в сфере предоставления сексуальных услуг.

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве и доставили его в отделение полиции. Им оказался ранее судимый за хранение наркотиков 28-летний местный житель. У него обнаружили и изъяли вещи жертвы. Преступнику грозит наказание по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

 

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