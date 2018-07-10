Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Львовщине женщина погибла под под колесами поезда, а мужчина остался без руки и ноги

10.07.2018 12:50

Еще один пострадвший оказался в больнице с переломами и ушибами

Во Львовской области за один вечер трое людей попали под колеса поезда. Так, на железнодорожном пути по улице Полевой, на перегоне Пидбирци – Пидзамче, поезд сбил двоих людей. ЧП произошло 9 июля около 20.40.

На железной дороге пострадали люди. Фото: wikipedia.org

"Как установила следственно-оперативная группа, поезд №749 сообщением "Ивано-Франковск – Киев" совершил наезд на мужчину и женщину. 39-летняя львовянка от полученных травм скончалась на месте, а ее 33-летний товарищ был госпитализирован в больницу с переломами и ушибами", – сообщают в полиции.

Задержка в движении поезда составила один час и 16 минут. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Кроме этого, 9 июля в 19:25 на станции Борыничи, Жидачевского района грузовой поезд травмировал местного жителя. В результате пострадавшему ампутировали правую руку, и левую стопу. Он находится в Ходоровской городской больнице.

Задержка движения поезда составила 20 мин. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...