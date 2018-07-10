На Львовщине женщина погибла под под колесами поезда, а мужчина остался без руки и ноги

Еще один пострадвший оказался в больнице с переломами и ушибами

Во Львовской области за один вечер трое людей попали под колеса поезда. Так, на железнодорожном пути по улице Полевой, на перегоне Пидбирци – Пидзамче, поезд сбил двоих людей. ЧП произошло 9 июля около 20.40.

"Как установила следственно-оперативная группа, поезд №749 сообщением "Ивано-Франковск – Киев" совершил наезд на мужчину и женщину. 39-летняя львовянка от полученных травм скончалась на месте, а ее 33-летний товарищ был госпитализирован в больницу с переломами и ушибами", – сообщают в полиции.

Задержка в движении поезда составила один час и 16 минут. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Кроме этого, 9 июля в 19:25 на станции Борыничи, Жидачевского района грузовой поезд травмировал местного жителя. В результате пострадавшему ампутировали правую руку, и левую стопу. Он находится в Ходоровской городской больнице.

Задержка движения поезда составила 20 мин. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. // Сегодня