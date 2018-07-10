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В Одессе авто протаранило забор: погиб 5-летний ребенок, трое взрослых - в реанимации

10.07.2018 13:02

По предварительным данным, около часа ночи водитель Toyota Corolla превысил скорость и на повороте съехал с дороги – прямо в забор частного домовладения.

В Одессе, в районе Слободки, в ночь на 10 июля в результате столкновения автомобиля с забором погиб 5-летний мальчик, трое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили все пассажиры автомобиля / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, по предварительным данным, около часа ночи на улице Неждановой водитель Toyota Corolla превысил скорость и на повороте съехал с дороги – прямо в забор частного домовладения.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили все пассажиры автомобиля – трое мужчин и 5-летний сын водителя, который от полученных травм умер по дороге в больницу.

Согласно сообщению полиции, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

 

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