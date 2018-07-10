У ресторана под Киевом подстрелили и ограбили мужчину (видео)

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина, сообщает "Эспрессо".

Инцидент произошел на улице Заречной, 68, возле ресторана "Козацька рада". Мужчина получил четыре огнестрельных ранения от неизвестного кавказской внешности.

При этом злоумышленники отобрали у потерпевшего деньги и скрылись на автомобиле Audi.

В Киевской области введен план "Перехват" для розыска и задержания преступников. На месте работают следователи, которые и установят обстоятельства преступления.

Информации о происшедшем на сайте столичного управления Нацполиции, а также главка НПУ в Киевской области в настоящее время нет.