У ресторана под Киевом подстрелили и ограбили мужчину (видео)

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Предположительно, стрельбу устроил неустановленный мужчина кавказской внешности
В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина, сообщает "Эспрессо".
Инцидент произошел на улице Заречной, 68, возле ресторана "Козацька рада". Мужчина получил четыре огнестрельных ранения от неизвестного кавказской внешности.
После серьёзного обострения под Горловкой накал противостояния ожидаемо стих – начались дежурные ротации; 54-я поехала в ППД, немного помыкавшись в посадках; спала...