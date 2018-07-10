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У ресторана под Киевом подстрелили и ограбили мужчину (видео)

10.07.2018 13:25

 Предположительно, стрельбу устроил неустановленный мужчина кавказской внешности

 В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина, сообщает "Эспрессо".

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Инцидент произошел на улице Заречной, 68, возле ресторана "Козацька рада". Мужчина получил четыре огнестрельных ранения от неизвестного кавказской внешности.

При этом злоумышленники отобрали у потерпевшего деньги и скрылись на автомобиле Audi.
 
В Киевской области введен план "Перехват" для розыска и задержания преступников. На месте работают следователи, которые и установят обстоятельства преступления.
 
Информации о происшедшем на сайте столичного управления Нацполиции, а также главка НПУ в Киевской области в настоящее время нет. 

 
Как уточняет "Киев Оперативный", по одной из версий пострадавший намеревался купить авто, а "продавцы" на сделку приехали с оружием и ранили его. // 112.ua

 

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